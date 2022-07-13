محافظ قنا يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى.. تعرف عليها

أوضح محافظ قنا، أنه تم زيادة تعريفة سيارات الأجرة وسيارات التاكسى داخل مركز ومدينة قنا، وبين مدينة قنا والمراكز، وكذلك بين مدن المحافظة والقرى التابعة لها وبين محافظة قنا ومحافظات الجوار، بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 7%، مؤكدا أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة، حيث راعت اللجنة تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، بما يحقق العدالة للسائقين والمواطنين على حد سواء.

وأضاف محافظ قنا، أنه تم التنسيق مع محافظات الجوار ( أسيوط – سوهاج – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان ) لوضع تعريفة موحدة لسيارات الأجرة التى تعمل على خطوط السير بين محافظة قنا وتلك المحافظات والمدن التابعة لها، مشيرا إلى أنه تم إعداد بيان بالتعريفة الجديدة لجميع خطوط السير الداخلية والخارجية، وسيتم نشره على الصفحة الرسمية للمحافظة لتوعية المواطنين بالزيادات المقررة، وعدم السماح باستغلالهم من قِبل السائقين.

ووجه الداودى، رؤساء الوحدات المحلية للمدن، ومديرى المواقف بسرعة تثبيت بانرات تشمل التعريفة الجديدة لكل خط سير على بوابات الدخول والخروج لمواقف سيارات الأجرة، بالإضافة إلى إلزام سائقى سيارات الأجرة بوضع ملصق علي زجاج السيارة بتعريفة الركوب الجديدة وخط السير.

وشدد على مسئولى المرور والمواقف بشن حملات مرورية علي جميع ميادين ومواقف المحافظة، للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، كما وجه مسئولى مديرية التموين ومباحث التموين بشن حملات تفتيشية على محطات الوقود للاطمئنان على توافر المواد البترولية وتطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات، مؤكدا أنه تم تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية المعنية لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن التعريفة الجديدة، وحلها في أسرع وقت ممكن، وذلك على الأرقام التالية ( 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541.