شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تحريك سعر السولار إلى 7.25 جنيه وبنزين 92 إلى 9.25 جنيه للتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى.. 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من ملك السعودية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك حيث أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار.

طقس حار بالقاهرة الكبرى غدا وارتفاع أمواج البحرين والعظمى بالعاصمة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على سواحل البحرين الأحمر و المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 2: 2.5 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس : القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 29 درجة.

مصدر باتحاد الكرة: بوميل يصل القاهرة خلال 48 ساعة لتدريب المنتخب الأولمبى

كشف مصدر باتحاد الكرة أن الفرنسى باتريس بوميل سيصل القاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل تولى مسئولية تدريب منتخب مصر الأولمبى فى المرحلة المقبلة.

وكثف مسئولو اتحاد الكرة وبالتحديد محمد بركات عضو مجلس الإدارة من مفاوضاته من الفرنسى باتريس بوميل المدير الفنى السابق لمنتخب كوت ديفوار لتولى تدريب المنتخب الأولمبى، بعد أن كان مرشحا فى وقت سابق لتدريب المنتخب الأول، إلا أنه بعد النجاح فى التعاقد مع المدرب البرتغالى الكبير روى فيتوريا لتدريب المنتخب الأول بدأ التفكير فى إقناع بوميل لتدريب المنتخب الأولمبى وهى المفاوضات التى يقودها محمد بركات حاليا.

ورغم إصرار بوميل على الاستمرار فى قيادة المنتخبات الكبيرة بعد أن قاد منتخب كوت ديفوار وحقق معهم نتائج جيدة، إلا أن اتحاد الكرة يكثف من جهوده لإقناع بوميل فى ظل الاقتناع الكبير بإمكانياته كمدرب كبير قادر على قيادة جيل المنتخب الأولمبى فى ظل وجود رغبة من مسئولى اتحاد الكرة لاختيار أفضل الخيارات المتاحة فى كل المنتخبات.