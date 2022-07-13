شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تعدل تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام والأقاليم والتاكسى الأبيض بنسبة 7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدلت محافظة القاهرة تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام والأقاليم والتاكسى الأبيض بنسبة 7%، وذلك فى ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار بعض المنتجات .

وتراوحت الزيادة فى تعريفة السرفيس بين 25 قرشًا ، و50 قرشًا و75قرشًا للخطوط الطويلة التى تصل لأكثر من 40 كم ، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا ، كذلك تم تعديل تعريفة الأقاليم بما لا يجاوز 7% ، وتعديل تعريفة ركوب السيارات الأجرة (التاكسى الأبيض) لتصبح 7.5 جنيهًا لفتح العداد ويشمل 1 كم بدلًا من 7 جنيهات ، و350 قرشًا لكل كيلومتر بدلًا من 300 قرش، وتكون ساعة الانتظار بـ18 جنيها بدلًا من 17 جنيهًا وتزيد بواقع 8.5 جنيه لكل ساعة إضافية بدلًا من 8 جنيهات.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف حملات متابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلن محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .