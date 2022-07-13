شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الحرب والأزمات.. مصر ضمن الأقل عالميا فى سعر السولار بالدولار (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتجهت الحكومة المصرية قبل ساعات، إلى تحريك سعر السولار بناء على قرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، ليتم تحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارا من اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022.

ورغم تحريك سعر السولار بناء على التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى، تأتي مصر في المرتبة الأخيرة من حيث متوسط سعر السولار عالميا بـ0.358 دولارا.

ويأتي متوسط سعر السولار في المملكة المتحدة في المرتبة الأولى بـ2.41 دولارا، أما تركيا فسعر السولار بها وصل إلى 1.59 دولار، وبالولايات المتحدة الأمريكية 1.51 دولارا، وبالإمارات 1.296 دولار، وفي روسيا وصل إلى 0.95، وقطر 0.56، أما في البحرين وصل إلى 0.42 دولارا.