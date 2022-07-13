شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطلق غدًا الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى غدًا الخميس الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والتى تأتي في توقيت مهم لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض في جميع محافظات الجمهورية .

وزير الزراعة يتابع مع قيادات الطب البيطري حماية الثروة الحيوانية من الأمراض ويوجه بإطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية الخميس القادم.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الثروة الحيوانية تمثل مصدر كبير لدخل المربين خاصة الصغار منهم كما انها تمثل مصدر ثروه لهم لذلك فانه يجب متابعتها وتكثيف التواصل معهم وأيضا التوسع فى عمليات الرصد والتوعية وتكثيف الارشاد من خلال الادارات وفى الجمعيات الزراعية والاهتمام بالترقيم ونشر ثقافه التأمين على المواشي وتوضيح فوائده بتعويض المربين في حالة إصابة مواشيهم بالأمراض

وأكد أن الحملة تأتى ضمن جهود الوزارة - متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية - في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة لحماية الثروة الحيوانية في البلاد.

وتقوم لجان الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية بتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالتعاون إدارات المحليات بالمحافظات.

وأشار إلى أهمية تنفيذ هذه الحملة في هذا التوقيت عقب عيد الأضحى المبارك، لما شهدته البلاد من كثافة في حركة الحيوانات عبرالمحافظات، الأمر الذي يستدعى تنفيذ إجراءات احتوائية لمرض الحمى القلاعية - الذي يعتبر من الأمراض الوبائية شديدة الخطورةوالانتشار والتي تؤثر على الإنتاج الحيوانى – وذلك من خلال تحفيز القدرة المناعية للحيوانات وضمان الحفاظ على إنتاجيتها خلال الفترةالمقبلة.

وأضاف أنه أيضاً سيتم تنفيذ إجراءات ترقيم وتسجيل الحيوانات الجديدة على التوازي مع هذه الحملة استكمالاً لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة في دعم اتخاذ القرار.

كما أكد وزير الزراعة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بعموم الجمهورية على أهبة الاستعداد والجاهزية لتنفيذأعمال الحملة في موعدها المحدد، من خلال لجان الأطباء البيطريين باستخدام اللقاحات المنتجة على أعلى مستوى من الكفاءة والأمان،فضلاً عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمربيين للتعريف بموعد بدء الحملة والتوعية بأهميتها فضلاً عن أعمال ترقيم الحيوانات الجديدة لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

هذا، وتناشد الزراعة المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.