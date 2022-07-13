شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيت العائلة بألمانيا: الدولة حريصة على التواصل مع الكيانات المصرية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا ، إنه حريص على المشاركة فى المؤتمر الثالث الكيانات المصرية بالخارج المقرر عقده فى أغسطس المقبل، لافتا إلى أن المؤتمر يعكس مدى حرص الدولة المصرية على التواصل مع الكيانات المصرية بالخارج وحل مشاكلهم والتواجد فى بلدهم .

وأضاف بيت العائلة المصرية فى ألمانيا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المؤتمر بمثابة فرصة للمصريين بالخارج لزيارة بلدهم والتعرف على حجم الانجازات التى شهدتها الدولة المصرية فى هذا التوقيت ونقل ما يشاهدونه للجاليات الأجنبية والمجتمع الخارجى الذى يعيشون فيه

وتابع : والمؤتمر أيضا فرصة لعرض مشاكل المصريين فى الخارج فى مختلف دول العالم فى وجود الجهات المعنية والخروج بتوصيات من شأنها حل مشاكل المصريين بالخارج ، فضلا عن تحقيق التعارف والتواصل بين الكيانات المصرية فى الخارج، لافتا إلى أن الكيانات المصرية بالخارج يكون عليها دور هام فى توصيل الصورة الحقيقة الواضحة لحجم الانجازات التى تشهدها مصر للمجتمع الأوروبى بعد عودتهم الخارج .

وبدأت الكيانات المصرية والروابط والجاليات بالخارج، الاستعداد للمشاركة فى المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج، والمقرر عقده فى 14 أغسطس المقبل، وذلك بمجرد الإعلان عن تفاصيل انعقاده وآليات المشاركة فيه، خاصة وأن هذا المؤتمر يعد بمثابة فرص للمصريين بالخارج لعرض مشكلاتهم ومقترحاتهم .

وسيتضمن المؤتمر في نسخته الثالثة ورش عمل وفعاليات جديدة، وسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا بهدف توسيع قاعدة الاستفادة من المؤتمر، مؤكدًا أن الهدف من هذه المؤتمرات الاستماع لمقترحات الكيانات والمصريين بالخارج ومطالبهم، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.