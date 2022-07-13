شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الحفاظ على كيان الأسرة "مودة" ينفذ 10 ورش عمل تفاعلية بمراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة " بوزارة التضامن الاجتماعى، عدد 10 ورش عمل تدريبية تفاعلية دامجة بمراكز الشباب بمحافظات المرحلة الأولى، والتي شملت محافظات القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، بورسعيد وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن ووزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد مصر" نيابة عن الحكومة الألمانية

وتأتي تلك الورش ضمن المبادرة التي تهدف إلى إعداد كوادر شابة قادرة على توصيل الرسائل الخاصة بمشروع مودة، حيث قام بتنفيذ تلك الورش ٤٠ مدربا ومدربة من ضمنهم 3 مدربين من ذوي الاعاقة من الكوادر الشبابية الذين قد سبق وتلقوا برنامجاً تدريبياً مكثفاً تناولوا فيه مختلف الجوانب المهارية الخاصة بالتدريب بالاضافة للدليل التدريبي الخاص بالمشروع.

وعلى مدار 3 أيام تدريبية بكل ورشة عمل ناقش المدربون مع أقرانهم الشباب المشاركين في الفئة العمرية (18-29) عاما، مختلف القضايا والجوانب المتعلقة بالحياة الأسرية والتي بدأت بالحوار حول مفهوم الزواج وأهدافه والقيم الدينية المتعلق بالزواج، وأهم المعايير والأسس الواجب مراعتها عند اختيار شريك الحياة، بالإضافة للمهارات المختلفة التي تساعد المقبلين على الزواج لتأسيس كيان أسري سوي، ومنها مهارات الحوار والتواصل وبناء الثقة والتوافقات، والأسس العلمية والمهارية للتعامل مع المشكلات، كما تناولت الورش نقاشات وأنشطة حول العنف الأسري وأسبابه وطرق مواجهته، بالإضافة لأهم أساليب وأسس التربية الوالدية الإيجابية، وطرق إدارة الموارد الاقتصادية للمنزل.

وتفاعل المشاركون أيضًا مع الأنشطة التي تتناول أهم المفاهيم المتعلقة بصحة الأسرة المصرية، والمنافع المختلفة المترتبة على تنظيم الأسرة، وأهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج ،وقد استفاد من تلك الورش عدد 226 شابًا وشابة، بنسبة مشاركة 65٪؜ للإناث و35٪؜ للذكور، وبنسبة مشاركة 17٪؜ من الأشخاص ذوي الاعاقات المختلفة.

ومن المقرر أن يستأنف المشروع تلك المبادرة خلال الفترة المقبلة، مع إطلاقها في محافظات المرحلة الثانية مع نهاية شهر يوليو الجاري.