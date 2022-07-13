شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تعلن إلغاء رحلتها إلى مطار هيثرو البريطانى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنه بناء علي التعليمات الصادرة من السلطات المعنية بمطار "هيثرو" فى لندن لعدد من شركات الطيران العاملة به، بتحديد وتقليص السعة الاستيعابية اليومية للتشغيل بالمطار، وماينتج عنه من تحديد أعداد الركاب المسافرين يوميا الي مطار هيثرو، فقد تقرر بناء علي التعليمات إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS779 المقرر إقلاعها من مطار القاهرة إلى مطار هيثرو غداً الخميس الموافق 14 يوليو الجارى، وكذلك إلغاء الرحلة رقم MS780 المقرر إقلاعها من مطار هيثرو إلى مطار القاهرة فى نفس اليوم.

وطالبت شركة مصر للطيران عملائها المسافرين علي متن الرحلتين يوم الخميس الموافق 14 يوليو الحالي ضرورة مراجعة حجوزاتهم .