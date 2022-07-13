شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات نقل ملكية السيارة من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لملاك السيارات خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.. أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات: 1. تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى). 2. تقديم السند القانوني الناقل للملكية. 3. تقديم مستند شهادة براءة الذمة. 4. تقديم مستند شهادة المخالفات. 5. تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة. ثانيا الإجراءات: 1. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة. 2. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.