شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تنفيذ 121 مشروعاً بـ5 مراكز فى المنيا ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، تولى تنفيذ 121 مشروعاً بـ5 مراكز بمحافظة المنيا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتشمل المشروعات، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى إنشاء عمارات "سكن كريم" للمواطنين.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: انتهى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، من تنفيذ 121 مشروعاً، بالمراكز التالية، مركز العدوة، به 4 وحدات محلية، تضم 26 قرية، ومركز ملوى، به 9 وحدات محلية، تضم 49 قرية، ومركز مغاغة، به 6 وحدات محلية، تضم 41 قرية، ومركز أبوقرقاص، به 8 وحدات محلية، تضم 47 قرية، ومركز ديرمواس، به 5 وحدات محلية، تضم 29 قرية.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليا بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إنشاء 32 مجمع خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذ 19 مجمعاً خدميا، وجار تنفيذ باقى المجمعات الخدمية.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن المشروعات تشمل أيضا، إنشاء 32 مجمع خدمات زراعية، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم(وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 9 مجمعات وجار تنفيذ باقى المجمعات، بجانب مشروعات إنشاء/ إحلال وتجديد 23 مركز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 31 مركز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة)، وتم الانتهاء من 15 مركز شباب، وجار تنفيذ باقى مراكز الشباب.

وأوضح اللواء محمود نصار، أن مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة المنيا، تشمل أيضاً، إنشاء 99 وحدة / مركزاً صحياً طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتطوير 14 وحدة / مركزاً صحياً، ورفع كفاءة خفيف لـ49 وحدة صحية، للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من 47 وحدة صحية رفع كفاءة خفيف، وجار تنفيذ باقى المشروعات الصحية، بجانب أنشاء 2 مستشفى مركزي بمركزي مغاغة وأبوقرقاص، وجار أعمال التنفيذ، وإنشاء 25 نقطة إسعاف وتطوير 8 نقاط إسعاف لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من 10 نقاط إسعاف.

وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تشمل المشروعات أيضاً، إنشاء / إحلال وتجديد 28 كوبرى على المجارى المائية، وتطوير / توسيع 5 كبارى، حيث يتم تحديد الأعمال بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، وتم الانتهاء من 15 كوبرى رى، بجانب مشروعات تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين فى مجال الكهرباء والإنارة العامة، وتم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بـ4 قرى، إضافة إلى إنشاء 15 وحدة اجتماعية، ورفع كفاءة 19 وحدة اجتماعية، وإنشاء 7 مراكز لتنمية الأسرة، ضمن خدمات التضامن الاجتماعى، وتم الانتهاء من رفع كفاءة وحدتين اجتماعيتين، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، وسيتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.