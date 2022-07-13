شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: التصدى للتعديات يستهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بمحافظات القاهرة والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، والتى تتزامن مع بداية فترة أقصى الاحتياجات المائية، ورصد كافة أشكال التعديات على المجارى المائية وأملاك الرى وإزالتها في مهدها .

و تم تم رصد إشغالات بدون ترخيص بكازينو بسيالة المنيل بمحافظة القاهرة حيث تم إنذار المخالف وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم رصد مخالفة ردم بخور طموه بمحافظة القاهرة حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدى بمعرفة المخالف نفسه.

وتم رصد حالة تعدى ببناء سور مخالف بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا ، وتم إزالة التعدى بمعرفة المخالف ، كما تم رصد 2 مخالفة ردم بنهر النيل بناحية العوامية بمركز ساقلتة بسوهاج بمساحة 400 متر مربع ، وتم على الفور وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ساقلته إزالة هذه التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم رصد تعدي عبارة عن حجرة وسور بالطوب والمونة الاسمنتية بمحافظة المنوفية ومخالفة أخرى مشابهة بمحافظة البحيرة حيث تم على الفور إزالة كلا المخالفتين.

وصرح عبد العاطي أن اجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على المجارى المائية ، موضحاً أن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى، مضيفا أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها تنفيذ حملات الإزالات الموسعة لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات وأملاك الرى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى ٦٠ الف حالة تعدى على مساحة 8.60 مليون متر مربع بمختلف المحافظات.