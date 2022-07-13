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تعرف على جهود وزارة الرى للنهوض بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء

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القاهرة - سامية سيد - تبذل وزارة الموارد المائية والرى جهود كبيرة للوفاء بالاحتياجات المائية فى كافة القطاعات المستخدمة لها "زراعة- صناعة- ملاحة" ولأن الزراعة هى المستهلك الأكبر للمياه، يتم بشكل مستمر إحلال وتجديد محطات رفع وصرف المياه .

 

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ما تم فى مصلحة الميكانيكا والكهرباء .

 

 

1- تم تحقيق طفرة كبيرة في إنشاء وإحلال وتجديد المحطات ، و تنفيذ 13 محطة بعد تعثر لفترات تتراوح بين “12– 26”سنة

 

2- جارى إنشاء 9 محطات ، وإستلام إبتدائى لـ 8 محطات

 

3-تأهيل صناديق التروس وتوريد وتركيب محركات كهربائية لرفع كفاءة المحطات.

 

4-توريد مولدات ديزل متنقلة لخدمة المحطات فى أوقات الطوارئ والأزمات

 

5- اعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتى الحامول وسمتاى ضمن مشروع تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشنر.

 

6-لتحقيق التعامل الفعال والسريع مع أي أعطال 12 ورشة رئيسية فى 10 محافظات.

 

7- معامل هندسية رئيسية لأعمال الإختبارات والمعايرة ، ومعامل متنقلة للتدخل السريع ، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام الأجهزةالحديثة للتنبؤ بالأعطال وسرعة إصلاحها.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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