شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 253 شاباً منهم 5 "قادرون باختلاف" فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 253 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 5 " قادرون باختلاف " وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 949 شاباً منهم 21 "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن إستخراج 385 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 125 شكوى ، تم تسوية 4 شكوي، وحفظ 9 منها ، وإحالة 7 شكاوى للمحكمة العمالية ، ومازالت 105 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية إجتماعياً وصحياً، بصرف 3 منحة مولود جديد بإجمالى 6000 جنيه ، ومنحتي زواج بمبلغ 6000 جنيه ، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10 آلاف جنيه .

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 528 منشأة ، دوري نهاري وحملات يعمل بها 2198 عاملا ، أسفر عن تحرير 70 محضرا عمالياً ، وعقد 6 ندوات توعية استفاد منها 126 عاملا ، وبحث 12 شكوى ، فضلاً عن التفتيش على 137 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 11 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 9 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 100 عامل .

أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية باستكمال دورتين تدريبيتين صباحية ومسائية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 26 متدربة ، ومتابعة دورة تدريبية على مهنة كهرباء التوصيلات لـ 9 متدربين بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك ".