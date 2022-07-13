شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: استئناف البرنامج الصيفى للطفل والمقارئ القرآنية بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف استئناف عمل البرنامج الصيفى للطفل الذى أطلقته الوزارة طوال إجازة الصيف فى عدد كبير من المساجد بالمحافظات، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أنه من المقرر أيضا استئناف فتح المكتبات بالمساجد الكبرى والبالغ عددها 418 مكتبة والتى تم تزويدها بـ30947 كتابًا فى الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية والعربية وقضايا التجديد، بالإضافة إلى تزويدها بمجموعات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، إضافة إلى مجموعة كتب: "ركن الطفل" فى 150 مكتبة من مكتبات المساجد الكبرى.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضًا استئناف عمل المقارئ القرآنية الخاصة بالأئمة وأعضاء المقارئ المعتمدين، والخاصة بالجمهور في المساجد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة الأوقاف، فى تصريحات سابقة، أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:

1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .