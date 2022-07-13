شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية المواطنين بشراء المنتجات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بشراء المنتجات المحلية لتشجيع الصناعات الوطنية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بشراء المنتجات المحلية لتشجيع الصناعات الوطنية.

وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بشراء المنتجات المحلية لتشجيع الصناعات الوطنية، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بشراء المنتجات المحلية لتشجيع الصناعات الوطنية.



