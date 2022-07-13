شكرا لقرائتكم خبر عن كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات فى تنسيق الجامعات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر" الخليج 365" القائمة الكاملة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2022 / 2023، وذلك بعد قرار إلغاء اختبارات القدرات لكليات السياحة والفنادق:

- كليات الإعلام.

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف).

- كليات الفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة).

- كليتا التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر".

- شعبتا (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس.

- كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف.

- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.