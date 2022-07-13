شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج وشروط المشاركة × 16 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لإطلاق المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج، والمقرر عقده فى 14 أغسطس المقبل، وذلك فى إطار التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التى تحمل اسم مصر فى الدول المختلفة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل المؤتمر الثالث الكيانات المصرية بالخارج، كما يلى:

1- المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج تطلقه وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج

2- المؤتمر ينطلق فى 14 أغسطس المقبل بمشاركة الكيانات المصرية بالخارج

3- القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمصريين فى مختلف دول العالم

4- حرصت الوزارة على تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر، بهدف استعراض سبل التعاون بينها وبين وطنهم الأم

5- من ضمن أهداف المؤتمر توحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التى يمثلونها فى الخارج

6- المؤتمر يستهدف تعريف الكيانات المصرية بالخارج بجهود التنمية التي تجرى على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية فى دولة الإقامة

7- من ضمن أهدافه الاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وسط حضور ممثلى كل الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

8- الجاليات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية خارجيًا

9- وزارة الهجرة دعت جميع الكيانات والمصريين في الخارج للتسجيل لحضور مؤتمرهم الثالث

10- تم إعداد نموذج خاص للتسجيل على الرابط التالي:

https://forms.gle/bwqjGGzHyj5WBZ5F6

11- تتمثل الإجراءات المعتمدة لحضور المؤتمر أنه سيكون مقتصرًا على الكيانات التي ستسجل بياناتها خلال فترة فتح باب التسجيل

12- سيتم إصدار بطاقة هوية تعريفية لكل رئيس كيان واثنين من أعضائه، والتي من خلالها سيتاح لممثلي الكيان حضور المؤتمر

13- سيتم إعلام الكيانات بموعد استلام البطاقات لاحقًا عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى وزارة الهجرة

14- لن يسمح بالحضور بدون تلك البطاقة

15- سيتضمن المؤتمر في نسخته الثالثة ورش عمل وفعاليات جديدة، سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا

16- الهدف من هذه المؤتمرات الاستماع لمقترحات الكيانات والمصريين بالخارج ومطالبهم، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.