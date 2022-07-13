شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج وشروط المشاركة × 16 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل المؤتمر الثالث الكيانات المصرية بالخارج، كما يلى:
1- المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج تطلقه وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج
2- المؤتمر ينطلق فى 14 أغسطس المقبل بمشاركة الكيانات المصرية بالخارج
3- القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمصريين فى مختلف دول العالم
4- حرصت الوزارة على تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر، بهدف استعراض سبل التعاون بينها وبين وطنهم الأم
5- من ضمن أهداف المؤتمر توحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التى يمثلونها فى الخارج
6- المؤتمر يستهدف تعريف الكيانات المصرية بالخارج بجهود التنمية التي تجرى على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية فى دولة الإقامة
7- من ضمن أهدافه الاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وسط حضور ممثلى كل الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
8- الجاليات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية خارجيًا
9- وزارة الهجرة دعت جميع الكيانات والمصريين في الخارج للتسجيل لحضور مؤتمرهم الثالث
10- تم إعداد نموذج خاص للتسجيل على الرابط التالي:
https://forms.gle/bwqjGGzHyj5WBZ5F6
11- تتمثل الإجراءات المعتمدة لحضور المؤتمر أنه سيكون مقتصرًا على الكيانات التي ستسجل بياناتها خلال فترة فتح باب التسجيل
12- سيتم إصدار بطاقة هوية تعريفية لكل رئيس كيان واثنين من أعضائه، والتي من خلالها سيتاح لممثلي الكيان حضور المؤتمر
13- سيتم إعلام الكيانات بموعد استلام البطاقات لاحقًا عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى وزارة الهجرة
14- لن يسمح بالحضور بدون تلك البطاقة
15- سيتضمن المؤتمر في نسخته الثالثة ورش عمل وفعاليات جديدة، سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا
16- الهدف من هذه المؤتمرات الاستماع لمقترحات الكيانات والمصريين بالخارج ومطالبهم، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.