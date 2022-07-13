شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أكبر مزرعة رياح لتوليد الكهرباء بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن أكبر وأحدث مزرعة رياح لتوليد الكهرباء بقدرة 1100 ميجا وات بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس بتكلفة استثمارية مليار و500 مليون دولار، وفيما يلى أهم المعلومات عن المحطة :

1- الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكوا باور السعودية وقعا منذ ما يقرب من 4 سنوات عقد إنشاء محطة توليد كهرباء تقليدية بالغاز الطبيعى بقدرة 2250 ميجا وات بمحافظة الأقصر بتكلفة استثمارية 3 مليار و نصف مليون دولار.

2- تضمن العقد إلزام وزارة الكهرباء المصرية بشراء الطاقة المولدة من المحطة بالكامل.

3- المهندسة صباح مشالى رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عندما تولت الشركة منذ نحو 3 سنوات قررت عدم تنفيذ هذا المشروع نتيجة وجود احتياطى يومى بالشبكة القومية للكهرباء يصل إلى 15 الف ميجا وات.

4- إلزام وزارة الكهرباء بشراء 2250 ميجا وات كان سيكلف الدولة ملايين الجنيهات سنويا بلا فائدة.

5- الشركة المصرية لنقل الكهرباء والجانب السعودى توصلا لاتفاق باستبدال المحطة التقليدية بأخرى محطة رياح بقدرة 1100 ميجا وات بتكلفة مليار و500 مليون دولار بعد مفاوضات بين الجانبين استمرت أكثر من عام ونصف.

6- يعتبر المشروع واحد من أكبر مشاريع مزارع الرياح البرية فى العالم والأكبر فى الشرق الأوسط.

7- ويقع فى خليج السويس بمنطقة جبل الزيت.

8- يحد من تأثير انبعاثات 2.4 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا.

9 - يوفر المشروع التيار الكهربائى لمليون و80 ألف أسرة.

10- مدة تنفيذ المشروع وتشغيل المحطة بالكامل بقدرة 1100 ميجا وات تستغرق نحو 3 سنوات.

11- من المتوقع أن يتم تشغيل المحطة بالكامل منتصف 2026.

12- سيتم تصميم المشروع لاستخدام أحدث تقنيات توربينات الرياح التي يصل ارتفاع الريشات الخاصة بها لنحو 220 متراً، لتكون الأعلى ارتفاعاً في منطقة خليج السويس.