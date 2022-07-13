شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد قواعد المفاضلة فى التعيين بمسابقة 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد الاختيار والمفاضلة للمتقدمين فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم، موضحة أنه وفقا للائحة يكون التعيين أو التعاقد وفقا للأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يتم ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:

ـ الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

ـ ثم الدرجة الأعلى فى ذات المرتبة.

ـ الأعلى مؤهلا.

ـ الأقدم تخرجا.

ـ الأكبر سنا.

ـ لا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات والاختبارات التى تحددها الوزارة.

ـ اجتياز الاختبار والتدريب والكشف الطبى وتحليل المخدرات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المؤهلات المتاح لهم التقديم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم على النحو التالى:

"أولا" بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال:

ـ أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال.

ـ خريجو الطفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.

ـ الحاصل على دبلوم مهني من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

ـ مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

ثانيا: المؤهلات المتاح لها التقدم لوظيفة معلم فصل:

ـ أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية "تعليم أساسي / إبتدائي / معلم فصل.

ـ ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

وردا على سؤال البعض حول إمكانية التقدم للحاصلين على مؤهلات أخرى مثل الآداب والدراسات الإسلامية وحاصلين على مؤهل تربوى وغيرها من الكليات مثل التربية العامة، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يحق لهم التقدم فى المرحلة الأولى من المسابقة وإنما يتاح لهم التقدم فى باقى المراحل حيث تستهدف المسابقة تعيين إجمالى 150 ألف معلم لسد العجز فى المدارس.