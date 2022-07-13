شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل 20 ألف مشروع.. اعرف كيفية الحصول على قرض "مشروعك" من التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة التنمية المحلية، من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال العام المالى 2021 /2202، فى تنفيذ 20 ألف مشروع بقروض 3,6 مليار جنيه، وتوفير أكثر من 153 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات.

ويقدم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بوزارة التنمية المحلية، قروضا ميسرة للشباب لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، بفائدة لا تتعدى 5%.

وبدأ المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" في الربع الثانى من عام 2015، لإحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن دفع عجلة الاقتصاد.

ويوضح ”الخليج 365” فيما يلى خطوات الحصول على قرض مشروعك:

1. تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع فى المحافظة يتضمن فكرة المشروع.

2. تقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع يتضمن القائم عليه وعدد العمالة والتكلفة المبدئية.

3. تتم مراجعة الأوراق فى كل وحدة وتحديد حجم القرض الذى سيتم منحه للشاب.

4. بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى وحدة "مشروعك".

5. يبدأ البنك فى مراجعة الأوراق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه.

6. يتم تسليم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.