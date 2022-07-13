شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر والتربية والتعليم يستعدان لفتح تحويل الطلاب بينهما بداية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد قطاع المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم للعام الدراسي 2022/2023، وذلك في الفترة الزمنية من أول أغسطس ولمدة شهر.





ضوابط تحويل الطلاب بين الأزهر الشريف والتربية والتعليم

أولًا: الصفوف الدراسية التي يتم التحويل منها وإليها:

يقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من الطلاب المنقولين للصف الثاني الابتدائي، والطلاب المنقولين إلى الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2022/2023م، مع عدم جواز التحويل بالمرحلة الثانوية بجميع صفوفها.

ثانيًا: ضوابط التحويل من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية:

يتم امتحان طلاب صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية الراغبين في التحويل إلى الصفوف المناظرة بالمعاهد الأزهرية في القدر المُقرر حفظه من القرآن الكريم شفويًّا على نحو يحقق التوازن بينهم وبين أقرانهم بالمعاهد الأزهرية، شريطة تحقيق نسبة حفظ لا تقل عن سبعين في المائة.

مع الوضع في الاعتبار أن امتحان الطلاب الراغبين في التحويل من الصف الثاني وكذا الصف الثالث الإعدادي في القرآن الكريم سيكون شفويًّا.

أما العلوم الشرعية والعربية المقررة على طلاب الصف المحولين إليه بالمعاهد الأزهرية فسيكون امتحانها تحريريًّا، ويضاف إلى ذلك امتحانهم في اللغة الأجنبية المقررة على طلاب المعاهد النموذجية والخاصة عند الرغبة في التحويل إلى هذه النوعية من المعاهد، وفي كل الأحوال تطبيق معايير السن المعمول بها في المعاهد الأزهرية على الطلاب الراغبين في التحويل إليها من وزارة التربية والتعليم.

ثالثًا: شروط السن والكثافة:

يتم تحويل طلاب صفوف المرحلة الابتدائية المنقولين من الصف الثاني إلى السادس، والأول والثاني والثالث المنقولين من المرحلة الإعدادية المقيدين بها للعام الدراسي 2022/2023 م بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم، شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحول مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام، حال قبوله ببداية المرحلة الابتدائية التي تقدم بها للأزهر الشريف.

على أن يتقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل إليها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن، ويراعي في التحويل الالتزام بالصفوف المشار إليها بالبند الأول من هذا الاتفاق، شريطة الالتزام بالكثافة بين الجانبين، وأن يقدم الطالب المحول بيانًا بالكثافة من الجهة المحول إليها للتحقق من سماح الكثافة بالنقل.

رابعًا: التحويل إلى مدارس التربية والتعليم:

عند الرغبة في التحويل من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم المدارس الرسمية للغات ۔ المدارس الرسمية المتميزة للغات - المدارس الخاصة لغات؛ يشترط النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

خامسًا: مواعيد التحويل:

يبدأ التحويل اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس، ولمدة شهر مع عدم جواز الاستثناء بعد هذا الموعد من كلا الطرفين.

سادسًا: شروط عامة:

1- يرفق بطلب التحويل من الأزهر بيان إلكتروني لتدرج الطالب المرحلة المقيد بها موضحًا به حالته (ناجح راسب).

2- الطلاب المستنفذون سنوات الرسوب (عامين) في المرحلة الإعدادية بالأزهر لهم الحق في التقدم للامتحان مباشرة بالتعليم العام من الخارج منازل بعد تسلمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين به.

3- يتم تحويل الطالب من الأزهر إلى التربية والتعليم أو العكس بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسي (راسب/ ناجح) بالعام الدراسي ، بمراعاة المواعيد المقررة.

4- يكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب بداية، ولا يعتد بهذا التحويل إلا بعد موافقة الجهة المنقول إليها الطالب مع مراعاة المواعيد المقررة.

5- التنبيه المشدد على المسؤولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين على ضرورة أن يكون تاريخ النموذج واضحًا؛ وإلا فلن يعتدّ بطلب التحويل.

6- يتم تقديم وتسجيل طلب التحويل من المعاهد على البرنامج الإلكتروني المعد لذلك الغرض. وفيما يتعلق بإجراءات التحويل من الأزهر الشريف إلى التربية والتعليم، فتكون عن طريقة نظام إدارة شئون الطلاب الإلكتروني، وذلك بالطريقة التالية:ـ

1. على ولي الأمر الراغب في تحويل نجله، التوجه للمعهد المقيد به الطالب لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

2. يقوم رائد التحول الرقمي بالمعهد ومختص شئون الطلاب بالتأكد من نجاح الطالب للعالم الحالي، والتأكد من شخصية ولي أمر الطالب (الأب، الجد، من له حق الولاية التعليمية) قبل تسليم كلمة المرور.

3. يقوم ولي الأمر بالدخول على الرابط سيتم الإعلان عنه من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المستلمة.

4. يقوم ولي الأمر بالدخول على الرابط من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المستلمة.

5. يقوم ولي الأمر بتحرير طلب التحويل إلكترونيًّا، ومراجعة بيانات الطالب جيدًا، وفي حالة وجود خطأ في البيانات خاصة الرقم القومي؛ يجب على ولي الأمر التوجه للمعهد للتعديل واستخراج كلمة مرور جديدة بمعرفة رائد التحول الرقمي.

6. يقوم ولي الأمر بحفظ الطلب بعد استكمال البيانات وطباعته 4 نسخ.

كما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والراغبين في الالتحاق بالأزهر الشريف، وذلك وَفق القواعد التالية:

حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.

ألا يقل مجموع التلميذ في مادة اللغة العربية عن 70%.

حصول التلميذ على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 م.

اجتياز التلاميذ اختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2021 / 2022 م.

كما أكد قطاع المعاهد، أن التلميذ سوف يلتحق بالمرحلة الإعدادية الأزهرية لمدة عام؛ لاجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف في هذا الشأن، وبعد النجاح فيه بإعلان نتيجته يعامل معاملة الحاصل على الشهادة الإعدادية الأزهرية ويتم إلحاقة بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م.