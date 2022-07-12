شكرا لقرائتكم خبر عن الطوارئ الأوكرانية: ارتفاع عدد قتلى القصف الروسى فى تشاسيف يار إلى 43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية ،عن ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي في تشاسيف يار إلى 43 قتلى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت الخارجية الروسية أنها مستعدة لمواصلة المفاوضات مع الجانب الأوكراني مع مراعاة الموقف الروسي، مشيرة إلى أن مناقشة أي مشاركة أممية في المفاوضات كوسيط "سابق لأوانه".

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر ايليتشيف - وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم الثلاثاء "الأوكرانيون لم يعطوا إجابة على تعديلاتنا المؤرخة في 15 أبريل من هذا العام، ونحن بدورنا مستعدون لمواصلة العملية التفاوضية مع مراعاة الموقف الروسي".. مضيفا: "ونعتقد أن مناقشة المشاركة المحتملة للأمم المتحدة في المفاوضات الروسية الأوكرانية كوسيط سابق لأوانه".