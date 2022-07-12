شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يأمر بتشكيل لجنة لفحص موقف التعديات على الأراضى الزراعية بطريق مصر الإسكندرية الزراعى بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال جهاز حماية الأراضي ومديريات الزراعية بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، في جولة مرور مفاجئة خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، للطريق بمحافظات القليوبية، والغربية، والدقهلية والبحيرة، منفردا.

ورصد وزير الزراعة عددا من التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات الأربعة، حيث تواصل مع مديري مديريات الزراعة بهذه المحافظات، ومسئولي جهاز حماية الأراضي، ووجههم بالنزول الفوري والعاجل، والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي وأجهزة الأمن، لاتخاذ الإجراءات العاجلة ضد المتعديين.

وشدد القصير بتشكيل لجنة عاجلة لفحص طريق مصر الاسكندرية الزراعي بالكامل، ووقف اي حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وازالتها بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات ضد المتعديين، مع محاسبة المقصرين في هذا الأمر، لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات.

وأكد وزير الزراعة، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع مع كافة أجهزة الدولة جهودها في التصدى للبناء على الأراضي الزراعية والتي هي المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي وثروة قومية للأجيال، وأنه لا تهاون مع اي متعدي على الأراضي الزراعية باعتبار هذا الأمر أمن قومي للبلاد.