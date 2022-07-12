شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قضايا تنموية على أجندة الحكومة فى العام المالى الجديد.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الدولة تتبنى سياسات مهمة لتنمية تنافسية الاقتصاد بالمحافل الدولية.. 7 قضايا تنموية على أجندة الحكومة فى العام المالى الجديد.. احتواء التضخم واستقرار الأسعار والإصلاح الهيكلى.. النمو السكانى من منظور تخطيطى لتنمية الأسرة.. تحقيق طفرة تصديرية لـ100 مليار دولار.. التحول لمصادر الطاقة المتجددة.. تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها.. توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل.. الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. اقرأ فى العدد أيضا.. - تكليفات رئاسية بمساندة الصناعة الوطنية.. «المالية»: 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات.. و5 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاعات الصناعية لزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة - تكليفات رئاسية بمساندة الصناعة الوطنية.. «المالية»: 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات.. و5 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاعات الصناعية لزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة - فرصة لاستكمال مسيرة الإصلاح.. نجاح الحوار الوطنى مسؤولية الأطراف المشاركة بالوصول لرؤى بناء الجمهورية الجديدة - خطة استبدال الأسواق العشوائية بالمتطورة.. «التنمية المحلية»: تطوير الأسواق الرسمية القائمة ومراعاة اشتراطات الحماية المدنية - خطة استبدال الأسواق العشوائية بالمتطورة.. «التنمية المحلية»: تطوير الأسواق الرسمية القائمة ومراعاة اشتراطات الحماية المدنية - غدا.. استئناف امتحانات الثانوية العامة بـ «الفيزياء والتاريخ» - حياة كريمة فى كل مكان.. 3 مشروعا فى قطاع الصحة داخل قرى ببا ببنى سويف.. «قومى المرأة» بأسوان يواصل الأنشطة والفعاليات - حياة كريمة فى كل مكان.. 3 مشروعا فى قطاع الصحة داخل قرى ببا ببنى سويف.. «قومى المرأة» بأسوان يواصل الأنشطة والفعاليات - إشادات واسعة من نجوم الفن بالفيلم.. «كيرة والجن» يضع السينما المصرية على طريق العالمية - رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين: انخفاض ملحوظ فى شكاوى المدرسين بامتحانات الثانوية العامة هذا العام - رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين: انخفاض ملحوظ فى شكاوى المدرسين بامتحانات الثانوية العامة هذا العام - رفع حالة الطوارئ القصوى بالميكانيكا والكهرباء لاستقبال موسم الصيف

