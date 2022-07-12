شكرا لقرائتكم خبر عن ناسا: رصدنا بصمة المياه فى سحب أحد الكواكب على بعد 1150 سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة ناسا، أنها رصدت بصمة المياه في سحب كوكب على بعد 1150 سنة ضوئية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشفت وكالة ناسا عن صور جديدة للكون من تليسكوب "جيمس ويب" الفضائي، اليوم الثلاثاء.

وتظهر الصور "خماسية ستيفان"، وهي مجموعة مكونة من خمس مجرات تقع على بعد 290 مليون سنة ضوئية.

وفقًا لوكالة الفضاء الدولية، فإن الصورة "تحتوى على أكثر من 150 مليون بيكسل وتم بناؤها من حوالي 1000 ملف صور منفصل".