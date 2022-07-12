شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة لطلاب الدراسات العليا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الازهر بدء استقبال طلاب وطالبات الدراسات العليا بالسكن الجامعي بالمدن الجامعية بالقاهرة وتوفير المناخ المناسب لهم خلال امتحانات الدراسات العليا بجميع القطاعات.

وتقرر قبول جميع طلبات تسكين طلاب وطالبات الدراسات العليا والمتقدمين على موقع الالتحاق والقبول بالسكن الجامعي بالقاهرة ابتداء من يوم السبت الموافق 16/ 7/ 2022م.

وعليه يتم التوجه للمدن محل التسكين الآتية:

1 - بالنسبة لطالبات الدراسات العليا، مبنى (أبو بكر) الاقتصادي بالحي السادس (الإسكان الخارجي).

2 - بالنسبة لطلاب الدراسات العليا: مباني الإمارات وأندونسيا بالحي السادس (مدينة م.نصر ب)

مع التقدم بالأوراق الآتية لمسئول التسكين بالمبنى:

أ - صورة مكبرة لإيصال التقدم فوري.

ب - شهادة تلقي لقاح كورونا حيث إنها شرط أساسي للقبول بالمدن الجامعية.

ج - إبداء الرغبة في تناول الوجبات الغذائية من عدمه لمسئول التسكين.