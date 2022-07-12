شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: للمرة الرابعة أوروبا تتعرض لموجة حر قياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه للمرة الرابعة، تضرب أوروبا موجة حر قياسية تستمر لمدة أسبوع أو أكثر وعلي إثرها بدأت كل الجهات المتخصصة اصدار التحذيرات الجوية.

وتشير التوقعات الي درجات حرارة قياسية او الأكثر تطرفا منذ بداية القياسات التاريخية لتشمل عدة مناطق من أوروبا؛ و تحذيرات بسبب ارتفاع خطر اندلاع الحرائق في الغابات واخري بسبب تعرض بعض المناطق للجفاف.

وتابعت : وعلي النقيض تماما: تتعرض مناطق شمال شرق أفريقيا لدرجات حرارة اعتيادية وفي المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من العام؛ او اقل من المعدلات في بعض الأوقات؛ وأجواء معتدلة خاصة ليلا بالمقارنة بما تشهده أوروبا.