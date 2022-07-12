شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: بدء تطبيق الدروس العلمية الأحد المقبل فى 100 مسجد والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق سلسلة الدروس المنهجية للأئمة المتميزين بالمساجد الكبرى عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بواقع درس منهجي أسبوعيا وفق التخصص العلمي والتميز الدعوي لكل منهم، بحيث تتكامل الجهود في كل منطقة لتغطية كافة الجوانب الشرعية العلمية التخصصية وتكليف رئيس القطاع الديني بمتابعة التنفيذ.
1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.
2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.
3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".
4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.
5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.
6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.
7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل.
8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف.
9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى.