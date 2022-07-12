شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ شابا مصريا بالخارج لانضمامه إلى صفوف منتخب الناشئين لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، تهنئتها إلى اللاعب المصري الشاب إبراهيم رستم كابتن نادي "ڤيرجينيا رِڤوليوشن" الأمريكي، لانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 ضمن عدد من مواهب مصر الشابة، ضمن إعداد جيل جديد من شباب الرياضيين المصريين، وتدعيم منتخبنا الوطني بالكوادر، وذلك في إطار دعم المواهب المصرية بالخارج ضمن مبادرة "أولادنا نجوم بالخارج"

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بنجاحات اللاعب الصاعد بالولايات المتحدة الأمريكية، أحد أبرز أبناء مبادرات وزارة الهجرة «اتكلم عربي» و«أطفالنا نجوم بالخارج»، والتي تهدف إلي إبراز النماذج الناجحة من أبنائنا المصريين الذين يرفعون اسم مصر عاليا بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن اللاعب إبراهيم رستم، شارك في عدد من معسكرات "اتكلم عربي" التي نظمتها وزارة الهجرة، ومؤخرا انضم لمعسكر المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006، حيث حصل على درع اللاعب الأكثر تأثيرا، "Most Valuable Player"، هذا الموسم من مدرسته الثانوية تقديرا لمهاراته الفنية والقيادية في كرة القدم والتي أتاحت له قيادة فريقه خلال الأربع سنوات الماضية.

في السياق ذاته، أوضح اللاعب الصاعد إبراهيم رستم، أن تلك المبادرات تشكل قناة مهمة لربطه والشباب المصري في الخارج ببلدهم مصر وأنه حريص على المشاركة في المبادرات التي تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية، للتواصل الشباب المصري في الخارج وإطلاعهم على التطور الذي تشهده مصر في كافة المجالات ومنها المجالات الرياضية.

وأضاف رستم أن الرياضة مظلة مهمة لربط الشباب المصري في الخارج بوطنهم، وأن وزارة الهجرة تقوم بجهد كبير في هذا المجال، ما أتاح له فرصة اختياره من القائمين عن الرياضة، واستدعاء الجهاز الفني بقيادة كابتن محمد وهبة - المدير الفني لمنتخب الشباب له.

وقال رستم إن أمنيته أن يمثل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا في صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يتشرف بالانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 وسيبذل كل الجهد لتمثيل بلده مصر.

وتابع رستم أن كرة القدم تمثل أهم شئ في حياته، كونها إحدى آليات توحيد الشعوب مشيرا لفخره لتميز مصر في العديد من المحافل الرياضية مؤخرا بما في ذلك كأس الأمم الافريقية ودورة ألعاب البحر المتوسط، وغيرها من المنافسات.

ويلعب إبراهيم رستم - صاحب الـ16 عامًا- خط نصف مهاجم ويمارس اللاعب كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 11 سنة قضى منهم 4 سنوات لاعبا محترفا بنادي ڤيرجينيا رِڤوليوشن – والذي كان فرعا لأكاديمية "بايرن ميونخ" الألمانية في المنطقة الشرقية بالولايات المتحدة وانفصل بعد الاستحواذ عليها - حتى أصبح قائدًا «كابتن فريق» تحت 16 عاما. ويشارك النادي في دوري العاصمة الأمريكي وحل في المركز الثالث هذا الموسم وتأهل الفريق لدوري الولايات الشرقية للعام القادم.