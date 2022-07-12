شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: استقبلنا أكثر من 40 ألف حالة بمستشفيات الجامعة خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، إن العمل بمستشفيات جامعة الأزهر الخمس بالقاهرة ودمياط وأسيوط يسير وفق خطة العمل التى تم رسمها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار صديق فى تصريحات صحفية، إلى أن مستشفيات جامعة الأزهر الخمس تردد عليها خلال إجازة العيد نحو 40 ألف حالة مرضية تم توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة، ومغادرة المستشفيات في نفس اليوم، إضافة إلى حجز نحو 200 حالة مرضية للفحص الطبي، وكان متوسط إجراء العمليات نحو 60 عملية جراحية في مستشفى الحسين الجامعي، و40 عملية جراحية في مستشفى سيد جلال الجامعي، و45 عملية جراحية بمستشفى الزهراء الجامعي، إضافة إلى إجراء 25 عملية جراحية بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط، و40 عملية جراحية بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط.

وأوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن هناك تواصلا دائما ومستمرا مع الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب البنين، والدكتورة هناء العبيسي، عميدة كلية طب البنات، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور مصطفى شتات، عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط، على مدار الساعة، إضافة إلى التواصل المستمر مع مديري المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر الخمس على مدار الساعة ورفع تقارير يومية للجنة الأزمات بالجامعة.