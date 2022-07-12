شكرا لقرائتكم خبر عن "بنتاجون": مقتل زعيم تنظيم داعش فى سوريا بضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بضربة نفّذتها طائرة مسيرة أمريكية.

وقالت وسائل إعلام، إن زعيم داعش الذى تم استهدافه فى الضربة الأمريكية هو ماهر العقال.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن الجيش الأمريكى، أن ماهر العقال، قتل فى غارة جوية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.يعد ماهر العقال أحد أبرز أربعة قادة لتنظيم داعش بشكل عام، وفقًا للعقيد جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية.وأوضح "بوتشينو" أن نائب العقال استهدف أيضا، لكن لم يتضح ما إذا كان قتل أو أصيب، وقال بوتشينو: "إن التخلص من قادة داعش هؤلاء سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر وتنفيذ الهجمات".