هيئة الدواء تقدم روشتة الوقاية من "النقرس".. تعرف عليها

1- اختيار المشروبات الصحية.

2- يُنصح بتقليل المشروبات الغازية، وغيرها من المشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز)، واستبدالها بشُرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء.

3- تجنب الأغذية التي تحتوي على نسب عالية من البيورينات مثل اللحوم الحمراء وهناك بعض المأكولات البحرية الغنية بالبورينات، مثل الأنشوجة والسردين والمحار والسلمون والتونة.

4 - ممارسة الرياضة بانتظام وإنقاص الوزن

وقالت هيئة الدواء المصرية: تُعد منتجات الألبان قليلة الدسم مصدرًا أفضل للبروتين بالنسبة للأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالنقرس.

وأضافت هيئة الدواء: الحفاظ على وزن يقلل من مخاطر النقرس، وهو ما يتطلب ممارسة أنشطة خفيفة، مثل المشي والسباحة، والتي لا تُجهِد المفاصل.