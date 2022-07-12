شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: ارتفاع الأمواج على ساحل البحر المتوسط يستمر 3 أيام بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الأربعاء 13 يوليو وحتى الجمعة 15 يوليو تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من ( 2 : 2.5 متر ).

وناشد مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المصطافين على الشواطئ المطلة على البحر المتوسط توخى الحذر واتباع تعليمات إدارات الشواطئ ، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء ، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأنشطة الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 2: 2.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.