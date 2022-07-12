شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 230 ألف طن قمح بصوامع بنى سويف بنسبة 100.1% من المستهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي بالصوامع والشون"منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" قد بلغ 230 ألفا و231 طنا، بنسبة 100.1%، أعلى من المستهدف توريده بنهاية الموسم والمقدر بـــ 230 ألف طن، مشيرا إلى استئناف العمل بمنظومة التوريد" عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، لحين صدور قرار وزارة التموين بالإعلان عن انتهاء الموسم وغلق باب التوريد.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين ،بشأن سير العمل بمنظومة توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالى، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح المحلية ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

من جانبه أشار "وصفي" إلى أنه ستسمر أعمال التوريد ببعض المواقع التي تم تحديدها لاقتصار أعمال التوريد والاستلام بها، والتي تم فيها مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد، مشيرا إلى الانخفاض التدريجى الملحوظ في معدل الكميات الموردة، خاصة بعد تخطى المستهدف وتحقيق زيادة 231 طن" حتى الآن" فوق الكميات المستهدف الوصول إليها بنهاية الموسم ، والذى أوشك على الانتهاء.

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة تزيد عن 128 ألفا و600 فدان، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.