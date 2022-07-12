شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مراكز لقاحات كورونا تعمل من 10 صباحا وحتى 3 عصرا طوال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن مواعيد العمل مراكز لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية طوال فترة عيد الأضحى من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.

كانت وزارة الصحة قالت، إنه يمكن للمواطنين تلقى لقاح كورونا داخل محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية بالمجان .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تلقى اللقاح في مراكز لقاحات كورونا بالجمهورية للمصريين والأجانب بالمجان أيضا، لافتة إلي أن اللقاحات آمنة تماما.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.