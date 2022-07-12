شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تقدم الهدايا للمسنين احتفالا بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الداخلية زيارات لعدد من دور رعاية (المسنين – الأيتام – ذوى الإحتياجات الخاصة وعدد من المستشفيات) لمشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وتوزيع الهدايا على نزلائها.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات .