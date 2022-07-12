شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تخزين لحوم الأضاحى؟ × 8 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يقتصر تخزين اللحوم على توزيعها ووضعها فى الفريزر، بل يقول الأطباء البيطريين أن التخزين لابد أن يتم وفق خطوات صحية سليمة للحفاظ على صحة اللحوم وفوائدها، وهى:

1- ضع اللحوم على سطح مستوى كبير، بحيث لا تتكدس اللحوم فوق بعضها.

2- ضع اللحوم فى مكان نظيف بعيد عن الأتربة والشمس، ومتجدد الهواء لمدة من 4 إلى 5 ساعات، لإحداث التيبس الرمى، أو تشميع اللحم لمنع تكاثر البكتيريا.

3- ضع اللحم فى الثلاجة، وليس فى الفريزر لمدة عدة ساعات أخرى حتى تكتمل عملية التيبس الرمى، لضمان انخفاض درجة حرارتها تماما.

4- لا تغسل اللحوم قبل التجميد، فقط تُشطف قبل الطهو وشطفا سريعا دون نقع حتى لا تفقد قيمتها الغذائية.

5- قم بتعبئة اللحوم فى أكياس شفافة، بحيث لا يزيد وزن الكيس عن كيلو لسهولة وصول التبريد لكافة القطع.

6- ضع أكياس اللحم بعد تفريغ الهواء منها لتجنب حروق التجميد، وضعها فى الفريزر مع ترك فراغات بين الأكياس حتى يصل التبريد لقلب اللحوم ولا تتعفن.

7- احرص على جعل الدهون لأعلى، حيث أن الدهون سريعة الفساد لذلك يجب أن تتجمد فى وقت أقل.

8- تجنب فتح وغلق الثلاجة باستمرار حتى نحافظ على درجة البرودة، وعدم فصل الكهرباء عن الثلاجة.