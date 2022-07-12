شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 175 ألف جنيه مستحقات 11 عاملا مصريا بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالسعودية، في تسوية مستحقات 11 مصريا كان يعملون لدى شركة للدعاية والاعلان بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال وزير القوي العاملة : إن المستحقات بلغت 34 ألفاً و 835 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 175 ألفا و220 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العمال الـ 11 في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، يفيد بأن مكتب التمثيل العمالي بجدة نجح فى التسوية الودية مع صاحب العمل لشكوى جماعية مقدمة ضد شركة مكارم الخماسية الصناعية بمشروع الإسكان جدة وتحصيل مستحقات العمالة المصرية لـ ١١ عاملا مصرياً باجمالى مستحقات بلغت 34 ألفاً و 835 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 175 ألفا و220 جنيها مصريا تقريبا ، وصرف تذكرة سفر وإخلاء طرف والتنسيق الكامل مع القنصلية بشأن سفرهم وتم التنازل من الشاكين للمكتب.

وقدم العاملون الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة على المتابعة والتواصل المستمر مع الشركة المشكو في حقها حتى الحصول على كامل مستحقاتهم.