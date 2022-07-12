شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفرق بين لحوم الأغنام والماعز × 12 خطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت الدكتورة سالى الفقى رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إنه يمكن التفرقة بين لحوم الأغنام والماعز من خلال عدة أمور هى:

1- لحوم الأغنام :

الحيوانات الصغيرة : اللحم أحمر ناصع وأليافه العضلية دقيقة، الدهن يترسب بين العضلات وتحت الجلد وحول الكليتين وهو سهل التفتت .

الحيوان كبير السن : اللحم أحمر داكن وملمسه ناعم وأليافه العضلية كثيفة .

2- لحم الماعز :

- لون اللحم أحمر داكن وأحياناً يصبح بنفسجي مع ظهور رائحة مميزة للجنس، الدهن يتجمع حول الكليتين بكميات كبيرة وقوام الدهن لزج.

3- الذيل يكون دقيق ورفيع ولا يحتوي دهن عند الماعز أما عند الأغنام فمحاط بكمية كبيرة من الدهن وتسمى اللية .

4- دهن الماعز لزج لذلك نلاحظ التصاق بعض الأشعار على ذبائحها أما في الأغنام فهذه الصفة غير موجودة .

5- لون لحم الأغنام أفتح من لون لحم الماعز ، وكذلك هناك رائحة نشادرية للحوم ذكور الماعز (التيس) وهذه الرائحة لا تظهر في ذبائح الأغنام .

6- عند الماعز نلاحظ أن طول عظم الكعبرة ( احدى عظام الساعد) يعادل ضعف طول عظم المشط ، أما عند الأغنام فطول عظم الكعبرة يساوي تقريباً عظم المشط.

7- عدد الفقرات العجزية 4 في الماعز وعددها 3 في الأغنام .

8- لوح الكتف يكون طويل ورفيع عند الماعز، وعريض وقصير عند الأغنام .

9- عظم القص ( الذى يربط الاضلاع ببعضها) يكون محدب عند الأغنام ، ومسطح عند الماعز .

10- يحتوى لحم الضأن على نسبة دهون أعلى من لحم الماعز، و الرائحة المميزة لحم الضأن ناتجة عن حمض الكابريليك المخزن في الأجزاء الدهنية من قطع لحم الضأن.

11- لحم الماعز يحتوي على نسبة أقل من الكوليسترول والدهون المشبعة والسعرات الحرارية من لحم الاغنام و البقر .

12- يحتوي لحم الماعز على بروتين أكثر من لحم الغنم.