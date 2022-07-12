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مشروع تعزيز قدرة 15تجمعا سكنيا بـ3 محافظات للحد من مخاطر الكوارث..التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - شهد أحد فنادق القاهرة، إطلاق المؤتمر الختامى  لمشروع «آراء من خط المواجهة» الذى استهدف تقديم الدعم لتعزيز صمود 15 تجمعا سكنيا في 3 محافظات بمصر، تنوعت ما بين مناطق ريفية وحضرية.

 

خلال هذا التقرير سيتم رصد أهم المعلومات عن هذا المشروع ونتائجه:

 

1-المشروع يتم تنفيذه فى 19 دولة فى قارة أفريقيا، من بينها مصر.

 

2- يتم التعاون مع الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث (GNDR)،

‏تضم 1400منظمة دولية.

3-يتم تنفيذه فى مصر فى  إقليم القاهرة الكبرى ومحافظتي الفيوم وكفر الشيخ بمعدل 5 تجمعات سكنية فى كل محافظة وفتح حوار فى المجتمعات المحلية ورصد احتياجات هذه المحافظات، وتعزيز قدرتها على الحد من الكوارث.

 

4- بدايات المشروع من 15سنة، تقريبا لأهمية إقامة الحوار فيما يخص الكوارث وخاصة الكوارث المناخية وكيفية المواجهة.

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5-فى عام 2011 ركز المشروع على الإدارة الرشيدة وبداية من 2015 بدأت الحوارات المفتوحة والتشبيك بين الإدارات والأجهزة المحلية ، من أجل تعزيز وبناء القدرات لهذه المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية والأهالى.

 

6-خلال التطبيق فى مصر تم تشكيل لجنة استشارية المشروع للعمل على متابعة وتقييم أنشطة المشروع وخاصة الأطر السياسية التى يتم فيها المشروع بالاستعانة بالخبراء .

 

7- مشروع «آراء من خط المواجهة»،  استمر العمل به فى مصر لمدة 3 سنوات.

 

8-ضم المشروع إطلاق اكتر من 15 مبادرة مجتمعية ، بالمحافظات من خلال فريق عمل من الشباب المتطوعين، وصل عددهم حوالى 300 شاب تم تنمية وعيهم لكيفية الحد من الكوارث.

 

9-تم اختيار مناطق تنفيذ المشروع باعتبارها من أكثر التجمعات السكنية تأثيراً وعرضة للمخاطر، وفق تقارير الإبلاغات الوطنية للتغيرات المناخية.

10- ‏تضمن المشروع  5 مناطق في إقليم القاهرة الكبرى، تشمل كلاً من «عزبة النصر»، في حي البساتين، ومنطقة «عزبة خير الله» بمحافظة القاهرة، ومدينتي «الخصوص، وأبو زعبل» بمحافظة القليوبية، وقرية «دهشور» بمحافظة الجيزة.

11- تم اختيار 5 تجمعات سكنية في محافظة الفيوم، تتضمن «يوسف الصديق، وشكشوك، وتونس، وسنورس، وطامية».

 

12-تم اختيار 5 مناطق في محافظة كفر الشيخ، تضم مدينتي «كفر الشيخ، وسيدي سالم»، وقرى «الباز، والقن، وهارون»،

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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