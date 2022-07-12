شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تطوير 375 مكتبا تموينيا وتحويلها إلى مراكز خدمة عامة، وجاري استكمال إجراءات وتجهيزات فتح مكاتب تقديم خدمات البطاقات الذكية بمجمعات مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى بعدد 332 مجمعا حكوميا خدميا، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها وتقليل زمن أداء الخدمة، تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي لكافة الخدمات وتقديمها بشكل لائق وحضاري ورفع درجة رضا المواطنين.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بالاستمرار فى تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية وتحويلها الى مراكز خدمة متطورة، فى إطار حرص الوزارة التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وبشكل يليق بهم على أن يتم تطوير كافة الكاتب ومدها بأجهزة التكنولوجيا الحديثة، حتى تمكن العاملين فى أداء أعمالهم وبما لا يؤخر دورات العمل، خاصة فيما يتعلق باستخراج بطاقات تموين بدل تالف أو فاقد، وكذلك استخراج بطاقات التموين الجديدة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وكافة الخدمات الأخرى.