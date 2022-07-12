شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر كاتدرائية ميلاد يسوع المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة المقر الباباوى الأخير فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية حسبما ذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن كاتدرائية يسوع المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

1 - تقع شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبى الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

2 - حيث تقع على مساحة 15 فدانًا بزيادة 2 فدان عن الكاتدرائية في العباسية، أى ما يعادل 10 ألف متر مربع.

3 – تستوعب من المصلين 8200 فرد.

4 – تصنف كأكبر كنيسة فى الشرق الأوسط.

5 - بلغ عدد العمالة في تنفيذ الكاتدرائية نحو 8000 عامل ما بين مهندسين وفنيين وعمال.

6 - استغرق العمل بها نحو 23 شهرًا، من فبراير 2017 إلى نهاية ديسمبر 2018.

7 – تم تزيين الكاتدرائية بـ 73 أيقونة تحكى حياة السيد المسيح والقديسيين المصريين.

8 – يحيط بالكاتدرائية سور من الخرسانة المسلحة بارتفاع 6 متر يتخلله 4 بوابات رئيسية.

9 - تحتوى على مبنى للمقر البابوى وصالة استقبال وقاعة اجتماعت ومكاتب إدارية .

10 - تحتوى على قاعة كبيرة متحف لتاريخ الكنيسة القبطية.