شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: فرص واعدة لتنشيط الصادرات الزراعية لدول غرب أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، توفر فرص واعدة لتنشيط الصادرات الزراعية من الخضروات والفواكه لدول غرب أوروبا، خاصة ألمانيا وإيطاليا.

وأشارت الحكومة، إلي أن ذلك يأتى مع تنامى طلب هذه الدول على المنتجات الزراعية المصرية، وفي ظل توفر فائض تصديري لمصر، وارتفاع الأسعار العالمية للخضر والفاكهة مما يتوقع زيادة متحصلات التصدير بمعدلات مرتفعة معه.

يشار إلي حرص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في تقريرها، تسليط الضوء علي آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصري رغم التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، والذي فندته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وفي هذا الصدد، أكدت إلي أنه في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات