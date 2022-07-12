شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أهمية حامض الفولفيك فى الزراعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حامض "الفولفيك أسيد" من الأحماض العضوية الهامة جدا في عالم الزراعة، ةله فوائد كثيرة جدآ للتربة و النبات، وفى التقرير التالى نتعرف على حامض الفولفيك .

1- تشجيع عملية الإنبات من خلال معاملة البذور بهذا الحامض العضوي، حيث ينشط ويسرع عملية الإنبات ويقوي البادرات الناتجة، والطريقة هي من خلال نقع البذور قبل الزراعة من 6-12 ساعة على حسب نوع البذور في محلول يتكون من 500 جرام من الحامض مذاب في 10 لتر ماء ومن ثم شطف البذور المنقوعة وزراعتها.

2- يشجع على تجذير العقل، فعند نقع العقل قبل الزراعة في محلول مركز من حامض الفولفيك أسيد يساعد على تشجيع التجذير حيث يساعد حامض الفولفيك أسيد على تكوين الأوكسينات الطبيعية للتجذير ويشجع على تكوين مبادئ الجذور .

3- يعتبر حامض الفولفيك أسيد مادة تخليب طبيعية، حيث يساعد على تخليب و تيسير العناصر الغذائية الموجودة في التربة حيث يساعد على تيسير العناصر الصغرى المثبتة في التربة مثل عنصر الحديد والزنك والمنجنيز والنحاس .

كما يعمل حامض الفولفيك أسيد على تيسير عنصر الكالسيوم وعنصر الفسفور وعنصر المغنيسيوم ويحول هذه العناصر من صور غير ميسرة للامتصاص إلى صور ميسرة للامتصاص من قبل الجذور والاستفادة منها .

4- يعمل حامض الفولفيك أسيد على معالجة ملوحة التربة حيث يقوم حامض الفولفيك أسيد بتخليب عنصر الكالسيوم الموجود في التربة فيصبح عندها الكالسيوم حر ونشط وميسر في التربة .

كما يقوم حامض الفولفيك أسيد بكسر الرابطة الأيونية لكلوريد الصوديوم الموجود في التربة، وبذلك يمكن طرد عنصر الصوديوم من خلال عملية الغسيل للتربة فيطرد عنصر الصوديوم مع ماء البزل مما يقلل من تأثيره على النباتات .

5- يقوم حامض الفولفيك أسيد بدور فعال في الترب الحمراء والتي تحتوي على أكاسيد الحديد غير الميسر للامتصاص فيقوم بتخليب عنصر الحديد وتحويله إلى عنصر ميسر، وكذلك الحال في الترب الكلسية حيث يعمل على تخليب عنصر الكالسيوم وتحويله من صورة غير ميسرة إلى صورة ميسرة للامتصاص من قبل الجذور .

وكذلك الحال في مياه الآبار التي تحتوي على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم والحديد والتي تؤدي إلى حدوث ترسبات في أنابيب الري، وبالتالي انسداد في نقاطات الرش، فنلاحظ أن حامض الفولفيك أسيد يقوم بتخليب هذه العناصر وتذويبها .

6- يقوم حامض الفولفيك أسيد بتحسين خواص التربة الفيزيائية حيث يؤدي أستخدام حامض الفولفيك أسيد إلى جعل التربة ذات لون داكن وهذا يساعد على امتصاص أشعة الشمس بشكل كبير مما يؤدي إلى رفع درجة حرارة التربة، ويساعد على تدفئة الجذور منجانب وكذلك تحفيز معدل النمو فيها و زيادة تفرعاتها من جانب آخر .

7- أن استخدام حامض الفولفيك أسيد يؤدي إلى منع حدوث تكلس وتشقق بالتربة مما يمنع من تهتك أو تقطع الشعيرات الجذرية .

8- يعمل حامض الفولفيك أسيد على تحسين التربة الرملية من خلال تحسين تهوية التربة ومنع تعرض العناصر الغذائية إلى الغسل بفعل المياه مما يزيد من السعة التبادلية الكاتيونية .

9- يعمل حامض الفولفيك أسيد على تحسين خواص التربة البيولوجية لأن حامض الفولفيك أسيد له مجال إلكتروليتي عالي وطاقة موجبة تنشط الأحياء الدقيقة المفيدة الموجودة في التربة وهذا راجع الى دور حامض الفولفيك أسيد في تحسين خواص التربة الفيزيائية مما يؤدى إلى تحسين التهوية والتقليل من المواد السامة الموجودة في التربة مما يؤدي بالنتيجة إلى تنشيط الأحياء المجهرية وهذا يعني تحسين خواص التربة البيولوجية .

10- يعمل حامض الفولفيك أسيد على تنشيط الإنزيمات و مركبات الطاقة داخل النباتات مما يعمل على تنشيط السيتوكينين الداخلي و يزيد من انقسام الخلايا النباتية وبالتالي زيادة معدل النمو والتطور في النباتات .

11- يعمل حامض الفولفيك أسيد على تنشيط نمو الجذور وتقويتها وكذلك زيادة الكفاءة التمثيلية للنباتات من خلال تحرير غاز CO2 من التربة .

12- يعمل حامض الفولفيك أسيد على زيادة الضغط الاسموزي الداخلي للنباتات مما يجعلها تتحمل معظم الظروف المجهدة و المعاكسة للنمو .

13- يعمل حامض الفولفيك أسيد على التبكير في أنتاج الثمار وتحسين نوعيتها .

14- يعتبر حامض الفولفيك أسيد مركب نظيف وآمن بيئيا وهو عديم الرائحة وغير سام حيث يقلل من تلوث المياه الجوفية ويقلل من انتشار الأمراض الفطرية والبكتيرية نظرا لنظافته وخلوه من العناصر الثقيلة .

15- يصلح استخدام حامض الفولفيك أسيد كمصدر بديل في حالة النظم الزراعية المائية أي نظام الزراعة بالمحاليل المغذية .