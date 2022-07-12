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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 12/7/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء  فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  


 

مواقيت الصلاة فى القاهرة
 

وقت صلاة الفجر 3:18  ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 36: 3

موعد صلاة المغرب 7:00 م

موعد صلاة العشاء 8:31 

 

الإسكندرية         
 

وقت صلاة الفجر 3:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:05

موعد صلاة العصر 3:44

موعد صلاة المغرب 7:07 م

موعد صلاة العشاء 8:40 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 

وقت صلاة الفجر 3:12

موعد صلاة الظهر 11:56 م

موعد  صلاة العصر 3:34 م 

موعد صلاة المغرب 6:57 م

موعد صلاة العشاء 8:29  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

وقت صلاة الفجر 3:14

وقت صلاة الظهر 11:48 

موعد صلاة  العصر 3:19 م

وقت صلاة المغرب 6:43 م

وقت صلاة العشاء 8:11 م.     


 

مواقيت الصلاة فى أسوان 
 

وقت صلاة الفجر 3:30  ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 18: 3

موعد صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:07

 

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