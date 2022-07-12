شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 12/7/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.





مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 36: 3

موعد صلاة المغرب 7:00 م

موعد صلاة العشاء 8:31

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:05

موعد صلاة العصر 3:44

موعد صلاة المغرب 7:07 م

موعد صلاة العشاء 8:40 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:12

موعد صلاة الظهر 11:56 م

موعد صلاة العصر 3:34 م

موعد صلاة المغرب 6:57 م

موعد صلاة العشاء 8:29 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:14

وقت صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 3:19 م

وقت صلاة المغرب 6:43 م

وقت صلاة العشاء 8:11 م.





مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:30 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 18: 3

موعد صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:07