شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات فرنسية إيطالية لدعم العملية السياسية فى ليبيا وسبل الحفاظ عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا، نيكولاى أورلاندو، التزام بلاده بالعمل مع فرنسا من أجل مساعدة الليبيين فى حل المختنق الحالى والذهاب إلى الانتخابات.

وقال "أورلاندو" فى تغريدة له عبر تويتر، اليوم الاثنين، أنه التقى فى باريس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسى إلى ليبيا "بول سولير" لمناقشة العملية السياسية فى ليبيا وسبل الحفاظ عليها.

وأوضح "أورلاندو" أن الحفاظ على العملية السياسية لليبيا كانت نقطة محورية فى مشاوراته مع "بول سولير" فى باريس اليوم، مؤكدا أن إيطاليا وفرنسا تشتركان فى أهداف الوحدة والاستقرار فى ليبيا، مضيفا بأن الجميع ملتزمون بالعمل معًا لمساعدة الليبيين فى حل المختنق الحالى والذهاب إلى الانتخابات.

وأجرى المبعوثان الإيطالى والفرنسى خلال الأيام الماضية زيارة إلى ليبيا التقيا خلالها رئيس وأعضاء المجلس الرئاسى ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبيين.