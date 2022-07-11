شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر يتفقد موقف الزناقطة ويراجع السجلات وأعمال الصيانة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، حملة المدينة بموقف الزناقطة لمراجعة سجل الحضور والانصراف للعاملين والتفتيش على أعمال الصيانة الدورية به، وكذلك مراجعة دفتر سجل مضبوطات رفع الإشغالات المتحفظ عليها خلال حملات رفع الإشغالات السابقة بالجزء الخاص بمخزن إيداع المضبوطات، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة انتظام سير العمل بجميع المصالح والهيئات الخدمية والصحية، والتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

كما قام بتفقد مقر الإدارة العامة للحدائق والبساتين، وكذلك محطة تموين السيارات بمنطقة حى شمال، حيث تم متابعة دفاتر الحضور والانصراف بالإدارة العامة ومراجعة دفاتر وسجلات صرف المواد البترولية الخاصة بمدينة الأقصر بمحطة التموين برفقة الموظف المسؤول عن أعمال الصرف.

وخلال الجولة قام رئيس المدينة، بمتابعة الخطة التى وضعتها المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين خاصة النظافة، حيث تابع الحالة العامة بالشوارع بمنطقة حى شمال والمطار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة والاهتمام برفع كفاءة مستوى النظافة خاصة خلال فترة الأعياد، مؤكداً على مواصلة أعمال النظافة، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول.

وكان قد تفقد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، العمل فى مجزر منطقة الزناقطة بحى المطار، برفقة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، لمتابعة أعمال ذبح الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والإشراف الكامل لتوزيع الأضاحى على عمال النظافة بكافة الأحياء.

وتأكد رئيس المدينة خلال زيارته للمجزر، من اتخاذ كافة الإجراءات الصحية خلال عملية الذبح، وإجراء الكشف الدقيق على الذبائح للاطمئنان على خلوها تماماً من أى مرض، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة للمجازر بحضور مديرى الطب البيطرى، ومتابعة سير العمل، وتوافد المواطنين، وشدد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، على ضرورة تنظيف المجزر برفع مخلفات الذبح أولاً بأول، والغسيل والتطهير المستمر، والتواجد، والإشراف البيطرى المستمر على جميع الذبائح.











