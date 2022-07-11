المجازر تستقبل 19 ألف رأس من أضاحي المواطنين و100 ألف زائر لحديقة الحيوان

القاهرة - سامية سيد - واصلت الأجهزة الخدمية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خدماتها، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.

وأشارت الوزارة إلى أن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، استقبلت على مدار ايام عيد الاضحى الثلاثة، حوالى 19623 رأس من الأضاحى المختلفة: البقرى، الجاموسي، الجمال، الأغنام ، والماعز، حيث استقبلت المجازر خلال اليوم الاول من العيد حوالى 6514 اضحية، وفى اليوم الثانى حوالى 7812 اضحية، وخلال اليوم الثالث حوالى 5297 أضحية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم خدمات الذبح للمواطنين بالمجان، والتيسير عليهم، خلال أيام العيد الثلاثة، تحت إشراف بيطرى متكامل، وذلك للحد من ظاهرة الذبح بالشوارع، والحفاظ على البيئة.

فيما استقبلت كافة الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة، بالمحافظات المختلفة، روادها من المواطنين، وعلى رأسها حدائق الحيوان الأورمان والأسماك، منذ الساعات الأولى لصباح أول أيام عيد الأضحى حتى اليوم، باعتبارها متنفسا طبيعيا للمواطنين لقضاء عطلة العيد، حيث تم تقديم كافة الخدمات والوسائل الترفيهية لهم، وتوفير كافة سبل الراحة للزائرين، حيث بلغ إجمالى عدد الزائرين لحديقة الحيوان بالجيزة خلال الايام الثلاثة الأولى، أكثر من 100 ألف زائر.

وفى سياق متصل واصلت غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي، التواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لرصد أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى فى الازالة الفورية لأى حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفى المهد.

كما تواصل معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البنى فى البطاطس العمل خلال إجازة العيد لفحص السلع والأغذية للسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعى فى الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، قد أعلنت استقبال شكاوى المواطنين على ارقام الخط الساخن ١٥٥٠٠ و ١٩٥٦١ وعلى تطبيق الواتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠، على مدار الساعة.