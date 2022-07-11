المعهد الوطنى للإحصاء الإسبانى يعلن تجاوز التضخم 10% للمرة الأولى منذ 1985

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد الوطنى الإسبانى للإحصاء، ارتفاع معدل التضخم فى إسبانيا إلى 10.2% فى يونيو على أساس سنوى، وهى المرة الأولى التى يتجاوز فيها 10% منذ أبريل 1985، وجاءت القراءة أعلى من التوقعات البالغة 9%.

وأظهرت بيانات المعهد الوطنى للإحصاء أن التضخم الأساسى، الذى لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع إلى 5.5% على أساس سنوى من 4.9%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 1993.

من جانبها قالت وزيرة الاقتصاد نادية كالفينو للبرلمان : أنباء الأسابيع القليلة الماضية ليست إيجابية، انخفاض امدادت الغاز والنفط الروسية تسرع من ارتفاع أسعار الطاقة، وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية والضغط على أسواق الطاقة والغذاء إلى زيادة معدل التضخم، الذى كان يتسارع بالفعل مع إعادة فتح الاقتصاد العالمى بعد جائحة فيروس كورونا.

وقال المعهد الوطنى للإحصاء إن هذا التطور فى الأسعار فى إسبانيا يرجع أساساً إلى ارتفاع أسعار الوقود، الذى كان أكبر هذا الشهر مما كان عليه فى يونيو 2021، والأغذية والمشروبات، التى كانت ثابتة فى يونيو من العام الماضي.