أخبار مصر.. طقس رابع أيام العيد.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على انخفاض معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ 6 أشهر على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. شهدت أسعار الذهب في مصر ثالث أيام عيد الأضحى المبارك تراجعا محدودا بحوالى 5 جنيهات، ليهبط الذهب عيار 21 من 1005 إلي 1000 جنيه للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك مع استمرار حالة عدم الاستقرار من حيث وضع العرض والطلب وتوافر السيولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1000جنيه بدون مصنعية طقس رابع أيام العيد.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 34 درجة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على انخفاض معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ 6 أشهر على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، مستمرون فى دعم جهود التحول إلى «مصر الرقمية» رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وما تُمثله من ضغوط قاسية على الموازنة العامة للدولة؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة تعليمية أكثر تطورًا ترتكز على توطين التكنولوجيا العالمية؛ من أجل تخريج جيل من الشباب المبتكرين والقادرين على تشغيل وإدارة النظم الإلكترونية فى مختلف القطاعات؛ على نحو يؤهلهم لقيادة قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة فى جمهورية «العلم والعمل» التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بهدف استكمال مسيرة بناء مصر، والانطلاق بها إلى مصاف البلدان المتقدمة، وفتح آفاق رحبة للصادرات المصرية فى مجال البرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ من أجل الإسهام فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتنويع أنماط النمو بحيث يكون أكثر شمولًا واعتمادًا على الإنتاج والتصدير؛ لضمان استدامة زيادة أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى المعيشة، والخدمات المقدمة للمواطنين. المالية: 9.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لإنشاء وتطوير 28 جامعة أهلية الإسكان: فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع "عقود ملكية الأراضى" بسفنكس الجديدة أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن فتح باب التقدم خلال الفترة من 17 يوليو الجارى إلى 14 أغسطس القادم، لتوفيق الأوضاع لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل حدود القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد " مدينة سفنكس الجديدة "، وذلك نظراً لإقبال المواطنين على توفيق أوضاعهم.

أكد مصدر مسئول أن المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع اللجنة العليا لاختبارات القدرات بدأ فى تنفيذ ووضع عدد من التوصيات بشأن اختبارات القدرات بتنسيق القبول بالجامعات خلال العام الدراسى 2022/2023 ومنها إعداد بنوك أسئلة من الأساتذة المتخصصين بلجان القطاعات التى بها كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

تلقى نادى الزمالك إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا 6 أشهر لحين سداد مستحقات الزمالك.

أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية أن سويسرا جمدت أصولا روسية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسرى حوالى أكثر من 6.8 مليار دولار بسبب العقوبات بحلول أوائل يوليو 2022، وفقا لروسيا اليوم. وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على مرسوم لتسهيل حصول سكان دونباس وأوكرانيا على الجنسية الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. كشفت إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، عن توقعاتها اليوم الاثنين بأن عدد سكان العالم يُفترض أن يصل إلى 8 مليارات نسمة فى 15 نوفمبر المقبل، متوقعةً أيضًا أن تحلّ الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادًا للسكان عام 2023. الأمم المتحدة تتوقع وصول عدد سكان العالم لـ8 مليارات شخص بنوفمبر المقبل بوتين يوقع مرسوما لتسهيل حصول سكان دونباس أوكرانيا على الجنسية الروسية سويسرا تجمد أصولا روسية بقيمة 6.8 مليار دولار

انخفاض معدل التضخم لأول مرة منذ 6 أشهر رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانيةالتعليم العالى: إعداد بنوك أسئلة من المتخصصين لتطبيقها باختبارات القدراتإيقاف كهربا 6 أشهر لحين سداد 2 مليون دولار مستحقات الزمالك